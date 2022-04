కేసీఆర్ కిట్ లో ఎలుకలు చేరి రోగుల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నాయి: రేవంత్ రెడ్డి సెటైర్లు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కెసిఆర్ పాలనపై నిత్యం విరుచుకు పడే టిపీసీసీ అధ్యక్షుడు, మల్కాజ్ గిరి ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి మరోమారు టిఆర్ఎస్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేశారు. అటు కేంద్రంలోని బీజేపీని, ఇటు రాష్ట్రంలోని టిఆర్ఎస్ పార్టీని ఏక కాలంలో టార్గెట్ చేస్తూ రేవంత్ రెడ్డి విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.

ఎంజీఎంలో ఎలుకల ఎఫెక్ట్.. సూపరింటెండెంట్‌, వైద్యులపై వేటు, చర్యలకు ఆదేశం

English summary

Revanth Reddy was angry over the incident where a patient was bitten by rats at the MGM. Revanth Reddy said that rats were involved in the KCR kit and were endangering the lives of the patients.