చిల్లర పార్టీలు కాంగ్రెస్ కు పోటీ కాదు .. ఆ పార్టీల్లో సగం బ్రోకర్లు, సగం లోఫర్లు : సభ్యత్వాల నమోదుపై రేవంత్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణా రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి పునర్వైభవం తీసుకురావటానికి టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నారు. తాజాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మెంబర్ షిప్ డ్రైవ్ చేపట్టాలని పార్టీ శ్రేణులకు దిశా నిర్దేశం చేసిన రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ గొప్పతనాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని, భారీగా సభ్యత్వాలు చెయ్యాలని పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు

English summary

TPCC president Revanth Reddy said that he had told Sonia Gandhi to make more than 30 lakh Congress party members in Telangana. He was incensed at other parties. He said he would hold a huge public meeting with Rahul Gandhi on December 9.