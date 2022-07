రేవంత్ రెడ్డి వ్యూహం.. మళ్ళీ రాహుల్ గాంధీ రంగంలోకి; ఈసారి టార్గెట్ రాజన్నసిరిసిల్ల జిల్లా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి పక్కా వ్యూహంతో ముందుకు వెళుతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి, వచ్చే ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీని గద్దె దించడం కోసం వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదుపుతున్నారు. ఇప్పటికే రాహుల్ గాంధీని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తీసుకువచ్చి రైతు డిక్లరేషన్ ప్రకటింపజేసిన రేవంత్ రెడ్డి, మరోమారు రాహుల్ గాంధీని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఆహ్వానిస్తున్నారు. గతంలో రాహుల్ గాంధీ వచ్చినప్పుడు వరంగల్ జిల్లా ను టార్గెట్ చేసిన రేవంత్ రెడ్డి, ఈసారి రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాను టార్గెట్ చేయనున్నారు.

English summary

Revanth Reddy is moving forward with a clear strategy. Rahul Gandhi will be fielded once again and this time he will target Rajanna siricilla district. An unemployment declaration will be announced to gather the support of the unemployed.