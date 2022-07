యశ్వంత్ సిన్హా కేసీఆర్ కలిస్తే జరిగేదిదేనా? ఆ ఇంటిమీద కాకి ఈ ఇంటిమీద వాలేదిలేదట!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విపక్షాల ఉమ్మడి రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి యశ్వంత్ సిన్హా రాక కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొత్త పంచాయితీకి తెరతీసింది. రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో విపక్ష పార్టీల ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగిన యశ్వంత్ సిన్హా జూలై 2వ తేదీన హైదరాబాద్ నగరానికి రానున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ యశ్వంత్ సిన్హా రాకను స్వాగతిస్తూ భారీ ర్యాలీ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. యశ్వంత్ సిన్హాకు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ మద్దతు ప్రకటించిన నేపధ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

The Telangana Congress has issued an ultimatum in the backdrop of Yashwant Sinha, the presidential candidate of the joint opposition parties, arriving in Hyderabad. Revanth Reddy said that if Yashwant Sinha meets KCR, they will not meet him.