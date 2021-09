Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి జూబ్లీహిల్స్ పోలీసుల తీరును తప్పు పట్టారు.తన ఇంటిపై దాడి చేసినవాళ్లను వదిలేసి... దాడిని అడ్డుకున్న కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలపై కేసులు నమోదు చేయడమేంటని పోలీసులను ప్రశ్నించారు. కొంతమంది గూండాలు టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల ముసుగులో తన ఇంటిపై దాడికి యత్నించారని ఆరోపించారు. అక్కడున్న కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను అర్ధరాత్రి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల ఇళ్లకు వెళ్లి అరెస్టులు చేశారని అన్నారు.టాస్క్‌ఫోర్స్ పోలీసులు వారిని ఎలా తీసుకొస్తారని నిలదీశారు. వారిపై నాన్ బెయిలబుల్ కేసులు పెట్టి ఆ పోలీస్ స్టేషన్‌కు,ఈ పోలీస్ స్టేషన్‌కు తిప్పుతున్నట్లు తెలిసిందన్నారు.ఒకవేళ వారిపై థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగిస్తే మర్యాదగా ఉండదని హెచ్చరించారు.బుధవారం(సెప్టెంబర్ 22) జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లిన రేవంత్ రెడ్డి తన ఇంటిపై దాడికి సంబంధించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

English summary

TPCC chief Rewanth Reddy lashed out the Jubilee Hills police for not arresting the attackers,who tried to attack his house yesterday. He demanded to release the Congress workers who were arrested by police.