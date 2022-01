దాడులు రెట్టింపయ్యే ప్రమాదం.!ఐనా భయం వద్దు.!ప్రభుత్వ ఏర్పాటు వరకు తగ్గొద్దన్నబండి సంజయ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణలో సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు పాలనపట్ల జనం విసిగిపోయారని, టీఆర్ఎస్ ను ధీటుగా ఎదిరించే పార్టీ బీజేపీ మాత్రమేనని జనం భావిస్తున్నారని, ఇటీవల వెల్లడైన అన్ని సర్వే సంస్థల నివేదికలు ఇదే చెబుతున్నయని బీజేపి తెలంగాణ అద్యక్షుడు బండి సంజయ్ కుమార్ స్పష్టం చేసారు. ఈ విషయం పసిగట్టిన సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు భయపడుతున్నరని అన్నారు. బీజేపి నేతలపై దాడులు చేయిస్తున్నడని, అక్రమ కేసులు పెట్టి జైలుకు పంపుతున్నడని మండి పడ్డారు. రాబోయే రోజుల్లో అధికార పార్టీ నుండి దాడులు మరింత ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉందని, అయినా భయపడే ప్రసక్త లేదని, జనం పక్షాన ఉంటూ ధైర్యంగా ఎదుర్కొందామని పార్టీ శ్రేణులకు బండి సంజయ్ పిలుపునిచ్చారు.

English summary

BJP Telangana president Bandi Sanjay Kumar has said that people are fed up with the rule of CM Chandrasekhar Rao in Telangana and people think that the BJP is the only party that opposes the TRS.