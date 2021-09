సైదాబాద్ హత్యాచారం: మారువేషాల్లో నిందితుడు?-ఫోటోలు విడుదల-రంగంలోకి 500 మంది పోలీసులు

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

హైదరాబాద్‌లోని సైదాబాద్ సింగరేణి కాలనీలో ఆరేళ్ల చిన్నారిపై హత్యాచారానికి పాల్పడ్డ నిందితుడు పల్లంకొండ రాజు ఆచూకీ ఇంకా దొరకలేదు. అతను మారు వేషాల్లో తప్పించుకు తిరుగుతున్నాడేమోనన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ పోలీసులు నిందితుడికి సంబంధించి మరిన్ని ఫోటోలు విడుదల చేశారు. 'ఎవరూ గుర్తుపట్టకుండా ఉండేందుకు నిందితుడు మారు వేషాలతో తిరిగే అవకాశం ఉన్నందునా... జట్టు,గడ్డం వంటి మార్పులతో నిందితుని పోలి ఉండే చిత్రాలను విడుదల చేస్తున్నాం.గమనించగలరు.' అని హైదరాబాద్ పోలీస్ ట్విట్టర్‌లో వెల్లడించారు.

JusticeForChaithra: దారుణ హత్యకు గురైన 6 ఏళ్ల చిన్నారి కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన పవన్ కళ్యాణ్ (ఫొటోస్)

English summary

Pallankonda Raju, the accused in the murder of a six-year-old girl in Saidabad Singareni Colony in Hyderabad, has not been found yet. There are suspicions that he may be trying to escape in disguise.