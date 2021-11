సజ్జనార్ అక్కడ ... పెళ్లి చేసుకునే కొత్త జంటలకు తెలంగాణా ఆర్టీసీ కానుకలు..ఊరికే కాదండోయ్ !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఒకప్పుడు పోలీసు శాఖలో ఎన్ కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ గా పేరు తెచ్చుకున్న సజ్జనార్, ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్టీసీ ఎండీగా అదే దూకుడును కొనసాగిస్తున్నాడు. విలక్షణమైన శైలిలో విధి నిర్వహణలో దూసుకుపోయే సజ్జనార్ ఆర్టీసీ ఎండీగా బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటి నుండి పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఆర్టీసీ ప్రక్షాళనకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఆర్టీసీకి విస్తృత ప్రచారం కల్పించడానికి, మరుగున పడిపోయిన ఆర్టీసీ సేవలను మెరుగుపరచడానికి, మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ప్రజలకు మెరుగైన సేవలను అందించడానికి సజ్జనార్ తనమార్కు నిర్ణయాలతో ముందుకు వెళ్తున్నారు. తీవ్రమైన నష్టాలతో మూలుగుతున్న ఆర్టీసీని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించే యత్నం చేస్తున్నారు. ఆర్టీసీ ఎండీగా గతంలో ఎవరికీ లేని గుర్తింపు, ప్రస్తుతం సజ్జనార్ అతి తక్కువ కాలంలో దక్కించుకున్నారు.

English summary

The Sajjanar mark is evident in the strengthening of the Telangana RTC. Sajjanar says good news for newly wed couples. RTC has decided to give gifts to new couples who book RTC buses for weddings. To this extent gifts began to be sent.