ఈటల టార్గెట్ గా రెండోరోజు జమునా హేచరీస్ భూముల రీ సర్వే: అక్కడ టీఆర్ఎస్ నాయకులకు ఏం పని; బీజేపీ ఫైర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మాజీమంత్రి, హుజురాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ కు సంబంధించిన జమున హేచరీస్ భూముల రీ సర్వే రెండో రోజు కొనసాగుతోంది. ఈటల రాజేందర్ ను టార్గెట్ చేస్తూ జమున హెచరీస్ భూములపై భూ కబ్జా వ్యవహారంలో రంగంలోకి దిగిన తెలంగాణ సర్కార్ తీరుపై ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చర్చ జరుగుతోంది. ఇక జమునా హేచరీస్ భూముల రీ సర్వే స్థలానికి సమీపంలో టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఉండటం రాజకీయ దుమారంగా మారుతుంది.

English summary

The re-survey of Jamuna Hatcheries lands belonging to former minister, Huzurabad MLA Etela Rajender is going on for the second day. The BJP alleges that there are TRS leaders in the survey area where they are luring farmers.