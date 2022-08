Telangana

సెంట్రల్ రైల్వేలోని విస్టా డోమ్ కోచ్‌లకు ప్రయాణికుల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. ముంబై-గోవా మార్గంలో ఉన్న లోయలు, నదులు మరియు జలపాతాలను చూడడం కోసం, ముంబై-పూణే మార్గంలో పశ్చిమ కనుమల యొక్క అద్భుతమైన అందాలను వీక్షించడం కోసం , గ్లాస్ టాప్స్ మరియు విశాలమైన గ్లాస్ కిటికీలతో విస్టా డోమ్ కోచ్‌ లు చాలా అద్భుతమైన ఫీలింగ్ ను ప్రయాణికులకు కలిగిస్తున్నాయి. విస్టాడోమ్ కోచ్‌ల ప్రజాదరణను చూసి, ఇప్పుడు సెంట్రల్ రైల్వే యొక్క ఐదవ విస్టాడోమ్ కోచ్ పూణే - సికింద్రాబాద్ శతాబ్ది ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది .

