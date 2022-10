మునుగోడులో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డికి షాక్: ప్రచారంలో నిరసన సెగ; అసలేం జరిగిందంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల పర్వం పీక్స్ కు చేరుకుంది. ప్రచార పర్వంలో ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలన్నీ హోరాహోరీగా తలపడుతున్నాయి. మునుగోడు ఉప ఎన్నికలో విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకోవాలని టిఆర్ఎస్ పార్టీ మంత్రులను, ఎమ్మెల్యేలను నియోజకవర్గంలో రంగంలోకి దింపి, ప్రచారం నిర్వహిస్తోంది. ఇక మునుగోడులో కాషాయం జెండా ఎగురవేయాలని తాపత్రయపడుతున్న కమలనాథులు సైతం ఇంటింటి ప్రచారాన్ని చేపట్టి ప్రచార పర్వాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. మునుగోడులో ఆడబిడ్డను ఆశీర్వదించమని, కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ అభ్యర్థి కోసం ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేసింది.

English summary

Komatireddy Rajagopal Reddy got a shock in Munugode. A protest broke out in Allapuram village of Chautuppal Mandal as he was sold out for contracts and didn't develop in the constituency.