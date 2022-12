బీఆర్ఎస్ భవన్ ముట్టడి: ప్రారంభం నాడే ఢిల్లీలో కేసీఆర్ కు నిరసన సెగ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజధాని ఢిల్లీ వేదికగా బిఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన కేసీఆర్ కు ప్రారంభం నాడే నిరసన సెగ తగలనుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వార్ రూమ్ పై దాడి చేసిన ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దుమారం రేపగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోనూ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు. పార్లమెంటు సమావేశాలలో కాంగ్రెస్ సభ్యులు ఈ అంశంపై వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చారు. ఈ అంశంపై చర్చించాలని పట్టుబట్టారు.

English summary

protest took off in Delhi on the occasion of the inauguration of BRS building. Congress party will besiege BRS Bhavan in the background of attack on Congress war room. To this extent, Revanth Reddy entered the field.