తాళిబొట్టు గేటుకు కట్టి .. తన భూమి తన పేర పట్టా చెయ్యాలని తహసీల్దార్ ఆఫీస్ వద్ద మహిళ షాకింగ్ నిరసన

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఒక మహిళ తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద వినూత్న నిరసనకు దిగింది. తహసీల్దార్ ఆఫీస్ గేటుకు తాళిబొట్టు కట్టి తన నిరసన వ్యక్తం చేసింది. రుద్రంగి మండలం తహసీల్దార్ కార్యాలయం గేటు వద్ద తన తాళిబొట్టును లంచంగా తీసుకొని తన భూమిని మళ్లీ తన పేరుతో పట్టా చేయాలంటూ మానాల గ్రామానికి చెందిన మంగ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

English summary

A woman in Rajanna Sirisilla district staged an protest at the tehsildar’s office. The woman named manga protested by tying her knot at the office gate. Manga, a resident of Manala village, expressed concern that the officials re-title her land in her name.