పడకేసిన తెలంగాణా: ఏ తలుపు తట్టినా జ్వర బాధితులే; ఫీవర్ సర్వేలో షాకింగ్ విషయాలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజారోగ్యం పడకేసింది. ఏ తలుపు తట్టిన జ్వరం జలుబు దగ్గు అంటూ బాధితులే కనిపిస్తున్నారు. ఇటీవల తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఫీవర్ సర్వేలో షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో ఏ జిల్లాలో చూసినా కరోనా తరహా లక్షణాలతో బాధపడుతున్న బాధితులు ప్రధానంగా కనిపిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఫీవర్ సర్వే లో దాదాపు రెండు లక్షల మందికి చేరువగా కరోనా లక్షణాలతో బాధపడుతున్న వారిని గుర్తించినట్టు సమాచారం. తెలంగాణా రాష్ట్రంలో అధికారికంగా నమోదవుతున్న కరోనా కేసులు మాత్రమే కాకుండా అనధికారికంగా ఉన్న కరోనా కేసులు పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నట్టు తాజా ఫీవర్ సర్వేతో తెలుస్తుంది. కొందరు పరీక్షలు కూడా చేయించుకోని పరిస్థితి ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది.

5సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు మాస్కులు సిఫార్సు చెయ్యలేదు: కేంద్రం సవరించిన మార్గదర్శకాలు

English summary

Public health has deteriorated in Telangana. Shocking things are coming to light in the recent fever survey launched by the Telangana government. Nearly 2 lakh victims were identified in three days who are suffering from fever, cold and cough .