తెలుగు హీరోలకు సోనూసూద్ రోల్ మోడల్.!కరోనా పట్ల టీ సర్కార్ చేతులెత్తేసిందన్న సీఎల్పీ నేత భట్టి.!

హైదరాబాద్ : సోనూసూద్ మాదిరిగా తెలుగు సినిమా హీరోలు, హీరోయిన్లతో పాటు ఇతర ఆర్టిస్టులు, పారిశ్రామిక వేత్తలు ముందుకు వచ్చి కరోనా బాధితులకు అండగా నిలవాలని సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క పిలుపునిచ్చారు. ఇక వ్యాక్సినేషన్ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకూ ఎటువంటి నిర్దిష్టమైన కార్యాచరణ తీసుకోలేదని ఘాటు విమర్శలు చేసారు. రాష్ట్ర జనాభా ఎంత? కేంద్రం నుంచి వస్తున్న వ్యాక్సిన్ డోసులు ఎన్ని? ఫార్మా సంస్థల నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేరుగా కొనుగోలు చేస్తున్న వ్యాక్సిన్ ఎంత? అనే దానిపై ప్రభుత్వం వద్ద స్సష్టత లేదని భట్టి మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వంలో కీలక స్థానంలో ఉన్న చీఫ్ సెక్రెటరీ కూడా ఈ వివరాలు చెప్పలేకపోవడం శోచనీయమన్నారు భట్టి.

English summary

CLP leader Bhatti Vikramarka called on Telugu film heroes and heroines like Sonu Sood as well as other artists and industrialists to come forward and stand up for the corona victims. He also criticized the state government for not taking any specific action on vaccination.