తెలంగాణకు ఐకాన్ గా రామానుజుల విగ్రహం.!చిన్న జీయర్ ఆశ్రమాన్ని సందర్శించిన భట్టి.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : వెయ్యేండ్ల క్రితమే మానవులందరూ సమానమే అని, సమాజంలో అంతరాలు లేకుండా వసుదైక కుటుంబంగా ఉండాలని, సమానత్వం గురించి చాటి చెప్పిన గొప్ప సంఘ సంస్కర్త రామానుజల వారి భావాజాలన్ని విశ్వ వ్యాప్తం చేయడం కోసం ఆయన విగ్రహాన్ని హైదరాబాద్ ఏర్పాటు చేసిన త్రిదండి శ్రీశ్రీశ్రీ చిన్న జీయర్ స్వామిని హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నట్టు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ శాసన సభ పక్ష నేత మల్లు భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు.

Telangana Congress Legislative Party leader Mallu Bhatti Vikramarka said that all human beings have been equal for centuries, that there should be a cohesive family without gaps in the society and that the great social reformer Ramanujala, who spoke about equality, wholeheartedly appreciates Tridandy Sri Sri Chinna Jiyar Swami who erected his statue in Hyderabad to spread their ideology.