కేసీఆర్ ప్రభుత్వంపై దశలవారీ ఉద్యమం.!పెట్రోల్,డీజిల్ ధరలు తగ్గించాల్సిందేనన్న బండి సంజయ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : కేంద్రంతోపాటు వివిధ రాష్ట్రాల సంయుక్త కృషి ఫలితంగా ఇతర రాష్ట్రాల్లో చమురు ధరలు తగ్గుముఖం పట్టినప్పుడు, తెలంగాణ సీఎం ఈ విషయంలో మొండిగా వ్యవహరించడంపట్ల ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారని బీజేపి తెలంగాణ రాష్ట్ర అద్యక్షుడు బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు. పెట్రోల్ ధరలను తగ్గించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు బీజేపీ దశల వారీగా రాష్ట్ర వ్యాప్త ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టినట్లు పేర్కొన్నారు.

ప్రజల డిమండ్ కు అనుగుణంగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పెట్రోలు, డీజిల్ ధరలు తగ్గించే వరకు బీజేపీ ఆందోళన కొనసాగిస్తుందని బండి సంజయ్ స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంలో బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, వివిధ మోర్చాల నాయకులు స్ఫూర్తిదాయకంగా పోరాడాలని బండి సంజయ్ పిలుపునిచ్చారు.

English summary

BJP Telangana state president Bandi Sanjay said people were outraged that the Telangana CM was acting stubbornly when oil prices in other states were falling as a result of joint efforts by various states, including the Center.