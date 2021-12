మాటల యుద్ధం మానండి.!రైతును ఆదుకోంది.!బీజేపి,టీఆర్ఎస్ పార్టీలకు అఖిలపక్షం హితవు.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : వడ్ల కొనుగోలు విషయమై కేంద్రంలో అధికారంలో వున్న భారతీయ జనతా పార్టీకి, ఇటు రాష్ట్రంలో పాలన చేస్తున్న టిఆర్ఎస్ పార్టీకి మధ్య సాగుతున్న మాటల యుద్ధం వలన రాష్ట్ర రైతాంగా అనేక సమస్యల్లో కూరుకుపోతున్నాడని అఖిల పక్ష నేతలు అభిప్రాయపడ్డారు. బీజేపి, టీఆర్ఎస్ పరస్పరం చేసుకుంటున్న ఆరోపణలు రైతులకు నష్టం చేస్తున్నాయని, ఆబోతులు కొట్లాడితే లేగల కాళ్ళు విరిగినట్టు ఇరు పార్టీల మధ్య తలెత్తిన రాజాకీయ పోరులో రైతులు బలైపోతున్నారని అఖిల పక్షనేతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు.

English summary

All party leaders are of the view that the state farmers are facing many problems due to the ongoing war of words between the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) at the Center and the ruling TRS party over the purchase of paddy.