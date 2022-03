సింగరేణిలో సమ్మె సైరన్: ఈనెల 28,29తేదీల్లో రెండురోజుల సమ్మె; కార్మిక సంఘాలు సిద్ధం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సింగరేణిలో సమ్మె సైరన్ మోగింది. ఈ నెల 28,29 తేదీలలో సార్వత్రిక సమ్మెను నిర్వహించాలని భావించిన కార్మిక సంఘాలు సమ్మెకు పిలుపునిచ్చాయి. ఈమేరకు సింగరేణి యాజమాన్యానికి కూడా కార్మిక సంఘాలు సమ్మె నోటీసును అందజేశాయి.

English summary

The workers unions, which had planned to hold a strike on May 28 and 29 to protest the privatization of coal blocks, have called for a Singareni strike. The unions have already issued a strike notice to the Singareni management.