వివాహేతర సంబంధం : ప్రియుడితో కలిసి ప్లాన్-భర్తను దారుణంగా హత్య చేయించిన భార్య

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ పట్టణంలో ఈ నెల 6వ తేదీన జరిగిన హత్య కేసు మిస్టరీని పోలీసులు చేధించారు. వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న భార్య... భర్తను అడ్డు తొలగించుకునేందుకు ఈ హత్య చేయించినట్లు నిర్దారించారు. ముందస్తు ప్లాన్ ప్రకారమే అతనికి మద్యం తాగించి... బండరాయితో మోది చంపినట్లు తేల్చారు. భార్యపై అనుమానంతో ఆమెను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా అసలు నిజాలు బయటపడ్డాయి. ప్రస్తుతం ఆమెతో పాటు ఆమె ప్రియుడు,హత్య చేసిన వ్యక్తి రిమాండ్‌లో ఉన్నారు.

English summary

A woman was arrested for allegedly killing her husband with the help of her lover.She has illicit relationship with a man from 2 years,to continue that she had planned to murder her husband.