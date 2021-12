టీ సర్కార్ జర్నలిస్టుల సంక్షేమం కోసం కట్టుబడి ఉంది.!చెక్కుల పంపిణీ చేసిన అల్లం నారాయణ.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : విధి నిర్వహణలో ఉంటూ మరణించిన జర్నలిస్టుల కుటుంబాలకు అండగా నిలుస్తూ, ఆర్థిక భరోసాను కల్పిస్తున్న సంస్థ దేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్ర మీడియా అకాడమి మాత్రమే అని మీడియా అకాడమీ చైర్మన్ అల్లం నారాయణ అన్నారు. బుధవారం మాసబ్ ట్యాంక్ లోని సమాచార భవన్ లో గల మీడియా అకాడమీ కార్యాలయంలో తెలంగాణ వర్కింగ్ జర్నలిస్టుల సంక్షేమ నిధి నుంచి 65 మంది కోవిడ్-19తో మరణించిన పాత్రికేయ కుటుంబాలకు ఆర్థిక సాయం అందించారు.

English summary

Ginger Narayana, chairman of the Media Academy, said that the Telangana State Media Academy was the only institution in the country to provide financial security to the families of journalists who died while on duty.