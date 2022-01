ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో పంటనష్టాన్ని పరిశీలిస్తున్న మంత్రులబృందం .. రైతులకు అండగా ఉంటామని హామీ

Telangana

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఇటీవల పంట నష్టం వాటిల్లిన ప్రాంతాలలో తెలంగాణా మంత్రుల బృందం పర్యటిస్తుంది. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు పంట నష్టపోయిన రైతులను తెలంగాణా మంత్రుల బృందం పలకరిస్తుంది. వారి కష్టాలను నేరుగా అడిగి తెలుసుకుంటుంది. రైతుల కోసం తెలంగాణా సర్కార్ అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇస్తుంది.

English summary

The team of ministers niranjan reddy and errabelli dayakar rao are visiting fields which are damaged in the joint Warangal district. Agriculture Minister Niranjan Reddy and Minister Errabelli Dayakar Rao assured the farmers of their support.