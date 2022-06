నేటినుండి తెలంగాణా బోనాల జాతర షురూ.. గోల్కొండ జగదాంబిక ఎల్లమ్మకు తొలి బంగారు బోనం

Telangana

తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు అద్దం పట్టే బోనాల పండుగ నేటి నుండి ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఆషాడమాసంలో హైదరాబాద్ నగరంలో అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించే బోనాల పండుగతో నగరానికి కొత్త శోభ సంతరించుకుంది. శ్రీ జగదాంబ మహంకాళి గోల్కొండ బోనాల ఉత్సవాల దృష్ట్యా, జూన్ 30 నుండి జూలై 28 వరకు వివిధ తేదీలలో తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే ఉత్సవాలకు నగరం నలుమూలల నుండి మరియు చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుండి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు హాజరవుతారు.

English summary

Golconda Ashadha Bonalu Jatara has started from today. In view of Shri Jagadamba Mahankali Golconda Bonalu, the Jatara will be held from June 30 to July 28. Today the first bonam will be presented to Golconda Jagadambika Ellamma.