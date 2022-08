ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాంలో కేసీఆర్ కూతురు కవిత??

Telangana

oi-Garikapati Rajesh

దేశ‌వ్యాప్తంగా సంచ‌ల‌నం రేకెత్తిస్తున్న ఢిల్లీ మ‌ద్యం కుంభ‌కోణంలో మ‌రో కొత్త కోణం వెలుగు చూసింది. తెలంగాణ ముఖ్య‌మంత్రి కేసీఆర్ కుమార్తె, ఎమ్మెల్సీ క‌విత‌పై ఆరోప‌ణ‌లు వ‌స్తున్నాయి. ఈ స్కామ్ వెన‌క క‌విత హ‌స్తం ఉంద‌ని, ఆమె క‌మీష‌న్ల కోసం క‌క్కుర్తి ప‌డ్డారంటూ భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీ ఎంపీ ప‌ర్వేశ్‌వ‌ర్మ‌, మాజీ ఎమ్మెల్యే మంజీంద‌ర్‌సిర్సా ఆరోపించారు. ఢిల్లీ మ‌ద్యం విధానం అనేది కేసీఆర్ కుటుంబ స‌భ్యుల స‌ల‌హా మేర‌కే రూపొందింద‌ని, విధానాలు రూపొందించే స‌మ‌యంలో కేసీఆర్ కుటుంబ స‌భ్యులు భేటీల‌కు హాజ‌ర‌య్యార‌ని వీరిద్ద‌రూ ఆరోపిస్తున్నారు. ముఖ్య‌మంత్రి కేసీఆర్ కుటుంబానికి ఢిల్లీ లిక్క‌ర్ స్కాంతో నేరుగా సంబంధం ఉంద‌ని, ఎక్సైజ్ క‌మిష‌న‌ర్ కూడా ఈ డీల్‌లో పాల్గొన్నార‌ని వెల్ల‌డించారు.

English summary

Another new aspect has come to light in the Delhi liquor scandal which is causing a stir across the country.Allegations are coming against Telangana Chief Minister KCR's daughter, MLC Kavita