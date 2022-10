గమ్మునుండలా... 'మునుగోడు' తర్వాత నీ పని పడతా!?

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పేరు భారత రాష్ట్ర సమితిగా మారింది. కానీ అధికారికంగా మారాల్సింది మాత్రం ఎన్నికల సంఘం దగ్గర. అక్కడ మారితేనే దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ పోటీచేసినా కారు గుర్తును కేటాయిస్తారు. జాతీయ పార్టీ హోదా వస్తుంది. కానీ ప్రస్తుతం పేరు మార్పు అంశంలో ఈసీ దగ్గర టీఆర్ఎస్ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.

It looks like it will take some time as the Central Election Commission has not taken any decision.