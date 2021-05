తెలంగాణలోనూ 'బ్లాక్ ఫంగస్' కలకలం... భైంసాలో బయటపడ్డ 3 కేసులు... ఒకరి మృతి

Telangana

ఓవైపు కరోనా కట్టడి విషయంలో ప్రభుత్వాలు సతమతమవుతుంటే 'బ్లాక్ ఫంగస్' రూపంలో మరో పెను సవాల్ ఎదురవుతోంది. మొదట గుజరాత్,ఢిల్లీల్లో బయటపడిన ఈ కేసులు క్రమంగా దేశవ్యాప్తంగా వెలుగుచూస్తున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణలోని నిర్మల్ జిల్లా భైంసాలోనూ బ్లాక్ ఫంగస్(మ్యుకోర్‌మైకోసిస్) కేసులు బయటపడ్డాయి. స్థానికంగా కరోనా సోకిన ముగ్గురిలో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ బయటపడింది. ఇందులో ఒకరు మృతి చెందడం గమనార్హం. మిగతా ఇద్దరు ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. కరోనా గండంనుంచి బయటపడేందుకు సర్వ శక్తులు ఒడ్డుతున్న వేళ బ్లాక్ ఫంగస్ రూపంలో మరో మహమ్మారి దాడి మొదలవడం కలకలం రేపుతోంది.

English summary

Five black fungus cases were reported in Bhainsa,Nirmal district,Telangana.Among the five one was died in the hospital on Thursday.Secunderabad Gandhi hospital DME responded on these cases and said even three black fungus case were there in Gandhi also.He said need not worry about this infection as it is not a new virus.