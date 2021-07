Telangana

నాగార్జున సాగర్ జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తిని తెలంగాణ జెన్‌కో నిలిపివేసింది. నల్గొండ జిల్లాలోని నాగార్జున సాగర్ లో జెన్‌కో ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు విద్యుత్ ఉత్పత్తిని ఆపివేశారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య చోటు చేసుకున్న జల వివాదాల నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అక్రమంగా విద్యుత్ ఉత్పత్తిని చేస్తుందని, దానిని నిలిపివేయాలని ఏపీ ప్రభుత్వం కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డుకు, కేంద్రానికి లేఖలు రాసిన విషయం తెలిసిందే. అయినప్పటికీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రం విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసి తీరుతామని తేల్చిచెప్పింది. ఈ మేరకు పోలీసు బందోబస్తును ఏర్పాటు చేసి మరీ విద్యుత్ ఉత్పత్తిని కొనసాగిస్తుంది.

అయితే సడన్ గా జెన్‌కో ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి నిలిపివేయడంపై ఆసక్తి నెలకొంది.గత నెల 29వ తేదీ నుంచి నాగార్జునసాగర్ లో జల విద్యుత్ ను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. గత 11 రోజులుగా సాగుతున్న విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో మొత్తం 30 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ ను ఉత్పత్తి చేశారు. అయితే నాగార్జున సాగర్ కు వరద నీరు రావడం నిలిచిపోవడంతో, సాగర్ లో నీటి మట్టం తక్కువగా ఉండటంతో విద్యుదుత్పత్తిని నిలిపివేయవలసిందిగా అధికారులు ఆదేశాలిచ్చారు.

నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు పూర్తి సాయి నీటి మట్టం 590 అడుగులకు గాను, ప్రస్తుతం సాగర్ లో 529.20 అడుగుల నీటిమట్టం ఉంది. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టుకు ఇన్ ఫ్లో ఏమి రావడం లేదు. సాగర్ జలాశయం పూర్తి స్థాయి సామర్థ్యం 312 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 166.5892 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. సాగర్ నుండి 18,246 క్యూసెక్కుల నీరు ప్రస్తుతం బయటకు వెళుతుంది. ప్రాజెక్టుల్లో నీళ్లు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ తెలంగాణ జల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తోందని కృష్ణా బోర్డుకు ఏపీ ఫిర్యాదు చేసిన పరిస్థితి ఉంది. విద్యుత్ ఉత్పత్తితో సహా, కృష్ణా జలాల కేటాయింపుపై ఈనెల 24వ తేదీన కృష్ణా రివర్ మేనేజ్ మెంట్ బోర్డ్ సమావేశం నిర్వహించి చర్చించనుంది.

English summary

Telangana GENCO stopped hydropower generation in Nagarjunasagar. Genco has been generating hydroelectric power since the 29th of last month. A total of 30 million units of electricity was generated in 11 days. The power generation was stopped due to lack of water in the project as the flood water to Sagar stopped flowing.