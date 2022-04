కేసీఆర్ కుటుంబవైభోగం వెనుక ఒకతరం తెలంగాణ విషాదం: ప్లీనరీవేళ రేవంత్ రెడ్డి సంచలనం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ ప్లీనరీ నిర్వహిస్తున్నారు. ఒకపక్క కేసీఆర్ ప్లీనరీ నిర్వహణ కొనసాగుతుంటే, మరోపక్క ప్రతిపక్ష పార్టీలు కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తూ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఇప్పటికే బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ టిఆర్ఎస్ ప్లీనరీలో తాను అడుగుతున్న ఇరవై ఒక్క ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పాలని కేసీఆర్ కు ప్రశ్నలను సంధించారు. ఇక ఇదే సమయంలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి టిఆర్ఎస్ పార్టీని ఉద్దేశించి ఆసక్తికరమైన పోస్ట్ చేశారు.

English summary

Revanth Reddy posted a shocking post that there was a Telangana generation tragedy behind the KCR family growth. Revanth reddy slams KCR family rules like nizams rule in Telangana. KCR family has been compared to snakes.