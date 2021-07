ఊరించి ఉసూరుమనిపించి-నిరుద్యోగులతో కేసీఆర్ సర్కార్ చెలగాటం-ఎన్నికల స్టంటేనా..?

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల ఖాళీల భర్తీ విషయంలో కేసీఆర్ సర్కార్ తీరు 'అదిగో... ఇదిగో...' అన్నట్లుగానే ఉంది. 50వేల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తామని ఏడు నెలల క్రితం చేసిన ప్రకటన ఇప్పటికీ ఆచరణ రూపం దాల్చలేదు. 'త్వరలో' ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియ షురూ అని నిరుద్యోగులను ఊరించడం తప్పితే... ఆ 'త్వరలో' అనే పదానికి ఇప్పటికీ మోక్షం లేదు. తాజాగా వరుసగా రెండు రోజుల పాటు కేబినెట్ సమావేశం నిర్వహించినా ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియపై ఎటూ తేల్చలేదు.

ఖాళీల వివరాలు అసమగ్రంగా ఉన్నాయని... మరో ఐదు రోజుల్లో సమగ్ర వివరాలు సమర్పించాలంటూ మరోసారి సాగదీసే ప్రయత్నమే చేశారు.దీంతో నిరుద్యోగుల్లో ప్రభుత్వంపై అసంతృప్తి తీవ్రమవుతోంది.

English summary

Chief Minister KCR expressed dissatisfaction over the details of vacancies in government departments. The details are said to be incomplete. CM instructed officials to submit a complete report within five days.