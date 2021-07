తెలంగాణలో జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీలకు గుడ్ న్యూస్... వేతన పెంపు చేపట్టిన ప్రభుత్వం

Telangana

తెలంగాణలో జూనియర్‌ పంచాయతీ కార్యదర్శులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. జేపీసీల నెల వేతనాన్ని రూ.15 వేల నుంచి రూ.28,719లకు పెంచింది.పెరిగిన వేతనం జూలై 1 నుంచి అమల్లోకి రానుంది. ఈ మేరకు సోమవారం(జులై 19) రాష్ట్ర పంచాయతీ రాజ్ శాఖ కార్యదర్శి రఘునందర్‌‌ రావు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

ప్రభుత్వ తాజా ఉత్తర్వుల్లో మరో నిబంధనను చేర్చింది. ఇప్పటివరకూ మూడేళ్లుగా ఉన్న ప్రొబేషన్ పీరియడ్‌ను నాలుగేళ్లకు పెంచింది. దీంతో నాలుగేళ్ల తర్వాతే జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శుల ఉద్యోగాలు రెగ్యులర్ కానున్నాయి. వేతన పెంపు నిర్ణయంపై ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న 9,355 జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శుల పోస్టులను ప్రభుత్వం 2019లో భర్తీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ సమయంలో ప్రొబేషన్ పీరియడ్ రెండేళ్లుగా నిర్ణయించారు. ప్రస్తుతం ఆ రెండేళ్ల పీరియడ్ పూర్తయి మరో రెండు నెలలు గడిచింది.ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం వేతనాల పెంపును చేపట్టింది.

జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ పోస్టులను ప్రభుత్వం తొలుత 2018లో భర్తీ చేసింది. అయితే ప్రొబేషన్ పీరియడ్ ఎక్కువ కాలం ఉండటంతో అప్పట్లో చాలామంది ఉద్యోగాలకు రాజీనామా చేశారు. ఆ తర్వాత 2019లో ఖాళీ అయిన స్థానాలను కలుపుకుని భారీ ఎత్తున పోస్టుల భర్తీ జరిగింది.

ఇక తెలంగాణ ప్రభుత్వం త్వరలోనే 50వేల ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వనున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ప్రభుత్వం త్వరలో అని చెప్పడమే తప్ప దానికి మోక్షం లేదన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. గత వారం వరుసగా రెండు రోజులు కేబినెట్ భేటీ జరిపి కొలువుల భర్తీపై చర్చించినప్పటికీ ఆ ప్రక్రియ ఓ కొలిక్కి రాలేదు. మరో ఐదు రోజుల గడువు తీసుకుని ఖాళీలపై సమగ్ర నివేదికను సమర్పించాలని సీఎం అధికారులను ఆదేశించారు. ఆ నివేదిక వచ్చాకే ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియ ముందుకు సాగే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు నిరుద్యోగులు ప్రభుత్వ తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎన్నికలొచ్చిన ప్రతీసారి ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్లు వేస్తామని చెప్పడం... ఆపై వాయిదా వేయడం కామన్ అయిపోయిందని మండిపడుతున్నారు.

