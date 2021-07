తెలంగాణలో అదుపులోనే కరోనా-సెకండ్ వేవ్ ప్రభావం ఇంకా తగ్గలేదు-బయట తిరుగుతున్న కొంతమంది కోవిడ్ పేషెంట్లు

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

దేశవ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు స్వల్పంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో థర్డ్ వేవ్‌పై ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.ప్రజలు కోవిడ్ ప్రోటోకాల్‌ను నిర్లక్ష్యం చేస్తే మరో ముప్పు తప్పదేమో అన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ వైద్యారోగ్య శాఖ డైరెక్టర్ డా.శ్రీనివాసరావు ప్రస్తుతం తెలంగాణలో నెలకొన్న కరోనా పరిస్థితులపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో కరోనా అదుపులోనే ఉందని... అయితే కొంతమంది కోవిడ్ పేషెంట్లు ఇష్టారీతిన బయట తిరుగుతున్నారని చెప్పారు. ఈ కారణం వల్లే కొన్నిచోట్ల కేసులు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయని చెప్పారు. థర్డ్ వేవ్ రాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతీ ఒక్కరిపై ఉందన్నారు.

English summary

Telangana health department director Dr.Srinivas said Coronavirus is currently in under control in the state. He said some covid patients are wandering outside,due to this reason that number of cases increased in some areas.