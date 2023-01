ఏపీలో తెలంగాణ ఇంటలిజెన్స్ బృందాలు!! చంద్రబాబు బాటలో కేసీఆర్.. సర్వత్రా ఆసక్తి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ చంద్రబాబు బాటలోనే నడుస్తున్నారా? గతంలో చంద్రబాబు చేసిన పనే ప్రస్తుతం కెసిఆర్ చేస్తున్నారా? ఏపీలో రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పడం కోసం సీఎం కేసీఆర్ తెలంగాణ ఇంటెలిజెన్స్ ను రంగంలోకి దింపారా? ఏపీలో ప్రజాభిప్రాయంపై ఇంటెలిజెన్స్ తో ఆరా తీస్తున్నారా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

BRS chief KCR is inquiring the opinion of the people of the state on BRS with the Telangana intelligence teams in AP. In the path of Chandrababu, KCR is doing what Chandrababu did in the past.