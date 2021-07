Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ పగ్గాలు చేపట్టాక రాష్ట్ర రాజకీయంలో ట్రయాంగిల్ ఫైట్ మొదలైంది. టీఆర్ఎస్,బీజేపీల మాదిరి దూకుడైన నాయకత్వం లేకపోవడంతో ఇన్నాళ్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయం చప్పగానే సాగింది. రేవంత్ సారథ్య బాధ్యతలు చేపట్టడంతో ఇక కాంగ్రెస్‌కు పునర్వైభవం వస్తుందన్న ఆశ పార్టీ శ్రేణుల్లో మొదలైంది. తెలంగాణ ఏర్పడ్డ తర్వాత రాజకీయ పునరేకీకరణ పేరుతో కేసీఆర్ ఎలాగైతే టీఆర్ఎస్‌ను బలోపేతం చేశారో... ఇప్పుడు కేసీఆర్‌కు వ్యతిరేకంగా రాజకీయ పునరేకీకరణ చేయాలని రేవంత్ భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కాంగ్రెస్‌లో టీజేఎస్ విలీనం అన్న ప్రచారం తెర మీదకు వచ్చింది.

English summary

Telangana Jana Samithi leader and former Osmania University professor M Kodandaram condemned the speculations that he is going to merge the party with congress.