ప్రజల ఇబ్బందులను పట్టించుకోరా?: కంటోన్మెంట్ రోడ్ల మూసివేతపై కేంద్రానికి కేటీఆర్ ప్రశ్న

Telangana

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: నగర పరిధిలోని కంటోన్మెంట్‌లో రోడ్ల మూసివేతతో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను కేంద్రమంత్రులు రాజ్‌నాథ్ సింగ్, కిషన్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు రాష్ట్ర ఐటీ, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్. ప్రజలకు కనీస వసతులు కల్పించలేకపోతే సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెట్ బోర్డును గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్(జీహెచ్ఎంసీ)లో విలీనం చేయాలని ప్రతిపాదించారు.

కంటోన్మెంట్ రోడ్ల మూసివేతతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవడం లేదని మంత్రి కేటీఆర్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. రోడ్ల మూసివేత సమస్యలపై ట్విట్టర్ వేదికగా స్పందించిన మంత్రి కేటీఆర్.. కేంద్రమంత్రులు రాజ్‌నాథ్ సింగ్, కిషన్ రెడ్డిలకు ట్వీట్ చేశారు.

'అక్రమంగా రోడ్ల మూసివేతపై ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ బోర్డు అధికారులు నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తుంటే కేంద్రం ఎందుకు నియంత్రించడం లేదు?' అని మంత్రి కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు.

Sri @kishanreddybjp Garu and Sri @rajnathsingh Ji



This highly objectionable & illegal closure of roads is causing heartburn among millions of civilians in and around the Secunderabad Cantonment area



What is preventing Govt of India from reining in violation of LMA rules? https://t.co/SI9xQuWgwh