పథకాల అమలులో తెలంగాణ దేశానికే రోల్ మోడల్.!ప్లీనరీలో కేసీఆర్ ప్రసంగంపై సర్వాత్రా ఆసక్తి.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి 21వ ఆవిర్బావ దినోత్సవాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించాలని గులాబీ దళపతి భావిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ప్రధానంగా కేంద్రంతో తలెత్తిన వివాదాలు, గవర్నర్ అంశంలో ఘర్షణ వాతావరణం, బీజేపి తెలంగాణ ఛీఫ్ బండి సంజయ్ పాదయాత్రలో సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు పై చేస్తున్న ఘాటు వ్యాఖ్యలు, న్యాయపరమైన చర్యలకు వెనుకాడబోమన్న కలమలం నేతల హెచ్చరికలు, కాంగ్రెస్ దూకుడు వ్యవహారం నేపథ్యంలో నిర్వహిస్తున్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ వ్యవస్థాపక దినోత్సవంలో సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు ఎలా ప్రతిస్పందిస్తారనే అంశంపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

English summary

There is an interest in what CM Chandrasekhar Rao is going to address in the plenum to upset the expectations of the Congress and BJP parties. CM Chandrasekhar Rao has always taught politics with the goal of one shot to two birds. It is learned from party sources that Chandrasekhar Rao will address the Prenari tomorrow in the same vein.