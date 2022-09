కేసీఆర్ కు గుడి: తెలంగాణా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కడతానన్న అభిమాని; కేసీఆర్ పై ప్రేమ పీక్స్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కేవలం బాలీవుడ్ మరియు సౌత్ ఇండియన్ సూపర్ స్టార్‌లను మాత్రమే దేవుళ్లుగా చూస్తారని మీరు అనుకుంటే పొరబాటే. భారతదేశం అత్యంత భావోద్వేగాన్ని, భావ వ్యక్తీకరణను కలిగిన దేశం. దైవం పట్ల తమ భక్తిని మరియు విశ్వాసాన్ని వ్యక్తీకరించడానికి ప్రజలు దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది దేవాలయాలను నిర్మించినప్పటికీ, తమ అభిమాన నటులపై, అభిమాన రాజకీయ నాయకులపై భక్తిని తెలియజేయటానికి కూడా ఆలయాలు నిర్మించి తమ భావోద్వేగాన్ని తెలియజేస్తుంటారు. ఇక అదే కోవలో తాజాగా తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆలయాలు నిర్మించాలని నిర్ణయించారు ఓ అభిమాని. ఇక ఇదే విషయాన్ని ప్రకటన కూడా చేశారు.

English summary

KJ Kishore Kumar, founder chairman of Sri Shiridi Sai brindavanam Peetham from Hyderabad announced that he will build temples for Telangana CM KCR across the state. First temple for KCR in Medchel.