Telangana

Garikapati Rajesh

తెలుగు చ‌ల‌న‌చిత్ర ప‌రిశ్ర‌మ‌కు చెందిన యువ క‌థానాయ‌కుడిని అగ్ర నిర్మాత బెదిరించిన‌ట్లు ఫిలిం న‌గ‌ర్ వ‌ర్గాల్లో వార్త చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది. ఈ నిర్మాత రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో డిస్ట్రిబ్యూట‌ర్‌గా, ఎగ్జిబిట‌ర్‌గా కొన‌సాగుతున్నారు. కొద్దిరోజుల క్రితం సదరు నిర్మాత చిత్రం విడుద‌లైంది. అదేరోజు ఆ క‌థానాయ‌కుడి సినిమా కూడా విడుల‌వుతుంద‌ని ముందే సంబంధిత చిత్ర నిర్మాత‌, ద‌ర్శ‌కుడు ప్ర‌క‌టించారు. అయితే తన చేతిలో థియేట‌ర్లు ఉండ‌టం, ముందుగా ఆ సినిమా విడుద‌లై మంచి టాక్ వస్తే తర్వాత విడుదలయ్యే తన సినిమాకు ఒకవేళ డివైడ్ టాక్ వస్తే అన్ని విధాలుగా న‌ష్ట‌పోతామ‌ని భావించిన స‌ద‌రు స్టార్ ప్రొడ్యూస‌ర్ ఆ సినిమా విడుద‌ల‌ను వాయిదా వేసుకోవాలంటూ చిత్ర యూనిట్‌తోపాటు క‌థానాయ‌కుడిపై ఒత్తిడి తెచ్చారు.

English summary

The news is doing the rounds in the film nagar circles that a top producer has threatened a young actor of the Telugu film industry