తెలంగాణలో కాషాయ జెండా రెపరెపలాడటం ఖాయం.!టీఆర్ఎస్ ప్రజాధరణ కోల్పోయిందన్న రాజాసింగ్.!

హైదరాబాద్ : ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ మాట్లాడివన్నీ అక్షర సత్యాలేనన్నారు బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేత రాజాసింగ్. నిజాలు మాట్లాడితే రాష్ట్ర మంత్రులు, టీఆర్ఎస్ నేతలు ఎందుకు ఉలిక్కిపడుతున్నారని ప్రశ్నించారు. సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు కుటుంబ పాలనతో తెలంగాణ ధ్వంసమైన మాట వాస్తవం కాదా అని నిలదీసారు. సంపన్న రాష్ట్రంగా ఉన్న తెలంగాణను అప్పుల కుప్పగా మార్చి, ఉద్యోగులకు జీతాలు కూడా ఇవ్వలేని దుస్థితికి తీసుకొచ్చింది సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు కదా అని ధ్వజమెత్తారు.

CM Chandrasekhar Rao questioned whether the rumor that Telangana was destroyed by the family rule was true. Goshamahal BJP MLA Rajasingh said that it is certain that the bjp flag will be hoisted in Telangana.