కేంద్రం నిరాశపరిచింది.!దిగులుతో వెనుదిరుగుతున్నాం.!టీఆర్ఎస్ తడాఖా ఏంటో బీజేపికి చూపిస్తామన్న మంత్రులు.!

Telangana

oi-Harikrishna

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్ : తెలంగాణ మంత్రుల ఆశలు అడియాసలయ్యాయి. శుభవార్తతో తిరిగొస్తారనుకున్న మంత్రుల బృందం చేదు వార్తతో వెనుదిరిగారు.ధాన్యం కొనుగోలు అంశంలో ఏర్పడ్డ ప్రతిష్టంభన తొలిగిపోయి రైతులు ఆనందోత్సాహాల మద్య కొత్త సంవత్సరానిక స్వాగతం చెప్తారని అందరూ ఊహించారు. కాని కేంద్ర ప్రభుత్వం అందరి ఊహలను తలకిందులు చేస్తూ తమ మొండి వైఖరిని కొనసాగించింది. దీంతో గత వారం రోజులుగా ఢిల్లీలో మకాం వేసిన మంత్రుల బృందం గంపెడు బాదతో బరువెక్కిన హృదయాలతో తిరుగు విమానం ఎక్కారు.

English summary

The hopes of the Telangana ministers were dashed. The group of ministers, who wanted to return with good news, turned away with bitter news. But the central government has turned everyone’s assumptions upside down.