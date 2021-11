కేంద్రం రివార్డులతో పాటు నిధులు కూడా ఇవ్వాలి.!స్వచ్ఛ భారత్‌ మిషన్‌ అవార్డుల నేపథ్యంలో ఎర్రబెల్లి.!

Telangana

హైదారాబాద్ : ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు, యువ మంత్రి కల్వకుంట్ల తారాకరామారావుల అశేష కృషి వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్దిలో దూసుకెళ్తోందని అంతేకుండా అనేక రంగాల్లో తగిన గుర్తింపు రావడమే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాలకు తెలంగాణ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది పంచాయతీ శాఖా మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు స్పష్టం చేసారు. సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు, మంత్రి కేటీఆర్ జోక్యంతో రాష్ట్రానికి అనేక స్వచ్ఛ అవార్డులు లభించాయని హర్షం వ్యక్తం చేసారు ఎర్రబెల్లి.

Minister Errabelli Dayakar Rao suggested to the Center that in addition to the Central Government awards and rewards, the State should be adequately funded and promoted.