వర్షం చెప్పిన వాస్తవం.!నిలువెత్తు నిర్లక్ష్యం.!ఆకాశమంత అవినీతి.!యాదాద్రి దయనీయ స్ధితి.!

Telangana

oi-Harikrishna

యాదాద్రి/హైదరాబాద్ : మానవులు చేసిన తప్పిదాలను ప్రకృతి బయటపెడుతుందన్నట్టు, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా పునర్మించిన యాదాద్రి దేవస్ధానంలో నిర్లక్ష్యం, అవినీతిని మంగళవారం అర్థరాత్రి కురిసిన వర్షం బహిర్గతం చేసింది. మంగళవారం కురిసిన వార్షానికి యాదాద్రి దేవస్ధానం కొండమీదకు వెళ్లాల్సిన రోడ్లు కుంగిపోవడం వల్ల కాంట్రాక్టర్ల అవినీతికి పాల్పడి నాసిరకం రోడ్లు వేసిన వైనాన్ని బహిర్గతం చేస్తోంది. ఒక్క రోడ్లే కాకుండా అనేక నిర్మాణాల్లో అధికారులు ఏమేరకు నిర్లక్ష్యం వహించారో, ఎంత మేరకు అవినీతి జరిగిందో మంగళవారం అర్థరాత్రి కురిసిన వర్షం బయటపెట్టింది.

English summary

The rain that fell on Tuesday night exposed the neglect and corruption in the Yadadri temple, which was ambitiously renovated by the Telangana government.