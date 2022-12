BJP: బీజేపీ అధిష్ఠానం తీరుతో ఇరకాటంలో రాష్ట్ర నేతలు..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

తెలంగాణలో బీజేపీ క్రమంగా పుంజుకుంటుంది. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఒక్క సీటు గెలిచిన ఆ పార్టీ.. ఇప్పుడు మూడు స్థానాలతో ఊపు మీద ఉంది. మొన్న మునుగోడులో జరిగిన ఉప ఎన్నికలో కూడా గట్టి పోటీ ఇచ్చింది. దీంతో రాష్ట్ర కమలదళంలో ఉత్సాహం పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా బండి సంజయ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అయినప్పటి నుంచి ఆ పార్టీ బలపడుతూ వస్తుంది.

English summary

The words of the BJP central leaders are putting the state leaders in trouble. From the state level leaders to the field level workers are having trouble with the words of the top leader.