Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

తెలంగాణలో చలి తీవ్రత పెరిగింది. ఈశాన్య భారతం నుంచి తక్కువ ఎత్తులో తెలంగాణలో గాలులు వీస్తున్నందున రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత పెరుగుతోందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. సాయంత్రం 7, ఉదయం 9 వరకు చలి గాలులతో వణికిస్తోంది.జనవరి 11 వరకు రాష్ట్రంలో చలి కొనసాగుతుందని ఐఎండీ హైదరాబాద్ పేర్కొంది. ముఖ్యంగా సోమ, మంగళ కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు అవకాశముందని తెలిపింది.

English summary

Intensity of cold has increased in Telangana. Meteorological experts say that the cold intensity is increasing in the state due to low altitude winds blowing in Telangana from Northeast India.