రైతులను ప్రేమిస్తే ఏమౌతుంది,మహా ఐతే తిరిగి ప్రేమిస్తారు.!రైతు గుండెల్లో ప్రేమ గింజలు నాటిన మంత్రి.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : సంక్రాంతి పండుగ సందర్బంగా వ్యవసాయ మంత్రి ప్రేమ పాఠాలు వల్లెవేసారు. రైతులను ప్రేమిస్తే పోయేదేముంది.?మహా ఐతే తిరిగి ప్రేమిస్తారని హీరో ప్రభాస్ డైలాగ్ వినిపించారు. మరో అడుగు ముందుకేసి రైతుల మమకారపు పొలాల్లో అనురాగపు ప్రేమగింజలు నాటితే తప్పేంటని ప్రశ్నించారు. అన్నదాతలు సంతోషంగా ఉంటేనే సమాజం బాగుంటుందని, రైతులు సంతోషంగా ఉండేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం క్రమపద్దతిలో వ్యవసాయ అభివృద్దికి చిత్తశుద్దితో పనిచేస్తుందన్నారు రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖా మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి.

English summary

State Agriculture Minister Singireddy Niranjan Reddy said that the society would be better off if the donors were happy and the Telangana government was working in good faith for systematic agricultural development to keep the farmers happy.