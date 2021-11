వినతిపత్రాల కార్యక్రమం విజయవంతం.!రైతులకు అండగా ఉండేది ఒక్క కాంగ్రెస్ మాత్రమేనన్న రేవంత్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ధాన్యం కొనుగోలు అంశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాచరణ రూపొందించింది. కల్లాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నేపథ్యంలో రైతులు పడుతున్న గోస వర్ణనాతీతమని కాంగ్రెస్ నాయకులు అభివర్ణిస్తున్నారు. కల్లాల్లో రైతులు పడుతున్న కష్టాలను చూసి చలించిపోయిన కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలో కార్యాచరణ రూపొందించింది. రోడ్ల పై ఆరబెట్టిన ధాన్యాన్ని కొనకపోతే రైతులు పూర్తిగా నష్టపోతారని, అందుకోసం జిల్లాల వ్యాప్తంగా కలెక్టర్లకు రైతులు పడుతున్న కష్టాలను వివరిస్తూ వినతిపత్రాలను సమర్పించే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ.

English summary

The Congress party has formulated a campaign on the issue of grain procurement.The Congress party has embarked on a program of submitting petitions to collectors across the districts outlining the hardships they are facing, saying that farmers will lose out completely if they do not buy dried grain on the roads.