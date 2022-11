ముచ్చట తీర్చనున్న మునుగోడు.!రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తిరేపుతున్న ఫలితం.!సూపర్ సండే ఎవరిది.?

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ఒక ఉప ఎన్నిక.. వంద సమీక్షా సమావేశాలు.. వెయ్యి వరాలు..లక్ష వాగ్దానాలు.. ఊహించని తాయిలాలు.. రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులవుతారనే భరోసా.. మునుగోడు ఉప ఎన్నిక సందర్బంగా రాజకీయ పార్టీ నేతల విన్యాసాలు, హామీలు, మునుగోడు ప్రజల మీద చూపించిన ప్రేమాభిమానాలు తారా స్థాయిలో రక్తికట్టాయన్న గుసగుసలు మునుగోడు నియోజక వర్గంలోని ఏడు మండలాల్లో వినిపిస్తున్నాయి. తెల్లని దుస్తుల్లో వచ్చిన నేతలు చెప్పిన చల్లటి ముచ్చట్లకు మునుగోడు ప్రజానికం ఎంతవరకు ప్రభావితం అయ్యారనే అంశం పట్ల ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

People are thinking about how much they will benefit from the by-election. It seems that they are waiting for the promises of politicians with high hopes.