తెలంగాణలో మొదలైన ఎమ్మెల్సీ ఆశావహుల హడావిడి.!ఎవరి ప్రయత్నాల్లో వారు బిజీ బిజీ.!

హైదరాబాద్: హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల ప్రహసనం ముగిసిపోవడంతో గులాబీ నేతల దృష్టి ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే కోటా ఎమ్మెల్సీ అవకాశాలవైపు మళ్లినట్టు తెలుస్తోంది. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఆశావహులు తమతమ ప్రయత్నాల్లో మునిగిపోయినట్టు తెలుస్తోంది. ఎర్రవెల్లి ఫాం హౌస్ కు కొంత మంది, మంత్రి కేటీఆర్ ఇంటి వైపు కొంతమంది, రోడ్ నంబర్ 12లోని ఎమ్మెల్సీ కవిత ఇంటివైపు కొంత మంది ఆశావహులు చక్కర్లు కొడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు మాత్రం ఎవరికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తారనే అంశంపై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

The Central Election Commission has issued notification for six seats to be filled in the MLA quota. With this, along with many who have served the party in Telangana, leaders who have changed party are also waiting for the MLC post.