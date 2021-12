పరిశుభ్రత అంశంలో రాజీ పడేదే లేదు.!మేయర్ జీడిమెట్ల సి&డి ప్లాంట్ పరిశీలన.!

Telangana

హైదరాబాద్ : హైదరాబాద్ నగరం విశ్వనగరంగా రూపుదిద్దుకుంటున్న తరుణంలో మౌళిక సదుపాయాల కల్పనతో పాటు పారిశుద్యానికి పెద్దయెత్తున ప్రాముఖ్యతనిస్తున్నారు నగర పాలక అధికారులు. అందులో బాగంగా నగరంలో ఎక్కడా కూడా చెత్త కనిపించకుండా ఉండేదుకు జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బందిని రౌండ్ ద క్లాక్ రంగంలో దించుతోంది నగర పాలక సంస్ధ. ఇక వివిధ ప్రాంతాలనుండి సేకరించిన చెత్తను ప్రాసెసింగ్ చేసేందుకు నూతన సాంకేతికతను వినియోగిస్తున్నారు. జీడిమెట్లలోని ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ పనితీరును నగర్ మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి పరిశీలించారు.

English summary

At a time when the city of Hyderabad is emerging as a cosmopolitan city, city officials are placing great importance on sanitation along with the creation of infrastructure.