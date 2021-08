ఫ్రీ లెఫ్ట్ విడిచిపెట్టాలనే సోయి ఉండదు.!వీళ్లా శిక్షణపొందిన డ్రైవర్లు.?ఆర్టీసీ బస్సులపై ప్రజల అసహనం.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : హైదరాబాద్ నగరం విశ్వనగరం వైపు పరుగులు పెడుతోంది. పరిశ్రమల స్థాపనలోగానీ, ఐటీ హబ్ లో గానీ, ప్రయివేట్ ఉద్యోగ, ఉపాది కల్పనలో గానీ, మౌళిక వసతుల సౌకర్యాలలోగానీ తనకు తనే సాటి, తనకు తానే పోటీ అంటోంది హైదరాబాద్ నగరం. ఇదే సమయంలో నగరంలో ఊహించని రీతిలో జనాబా పెరిగిపోయిన సందర్బాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. కరోనా మొదటి, రెండో దశ కారణంగా జనం తాకిడి కాస్త తగ్గినట్టు అనిపించినా మళ్లీ నగరం మొత్తం డంప్ అయిపోయారు జనం. దీంతో రహదారులు మల్లీ రద్దీగా మారిపోయాయి.

English summary

There have been instances where city people have been impatient with RTC drivers stopping buses against the rules, speeding and honking their horns.