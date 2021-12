కాంగ్రెస్ పార్టీ లేకుండా మూడో కూటమా.?మమత చర్యలు హాస్యాస్పదం.!భగ్గుమన్న తెలంగాణ పీసిసి.!

Telangana

oi-Harikrishna

ముంబాయి/హైదరాబాద్ : దేశంలో బీజేపియేతర మూడో కూటమి కోసం పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. అందుకోసం భావసారూప్యత ఉన్న రాజకీయ పార్టీలతో మంతనాలు కూడా మొదలెట్టేసారు దీదీ. కానీ ఈ సారి మమతా బెనర్జీ తృతీయ కూటమికోసం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఆదిలోనే హంసపాదులా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దేశంలో బీజేపిని ఎదుర్కొనేందుకు జట్టు కడుతున్న రాజకీయ పార్టీలకు పెద్దన్నగా భావించే కాంగ్రెస్ పార్టీ లేకుండా ఎలా సాధ్యమనే అభ్యంతరాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ లేని మూడో కూటమికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలు అసలు ఫలించవని దీదీకి హితవు పలుకుతున్నారు కాంగ్రెస్ నేతలు.

English summary

Mallu Ravi said if a third alternative alliance was formed with the Congress, it would be like giving the BJP another chance. Didi said the efforts being made for a third alliance without the Congress are ridiculous.